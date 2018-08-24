В детском лагере в Туапсе умер 12-летний мальчик

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика в детском лагере в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, ребёнок вместе с другими детьми и вожатыми лёг спать в спальном мешке в палатке. Утром взрослые начали будить мальчика, но он не подавал признаков жизни, пишет life.ru.

— На место была вызвана медицинская бригада, которая по приезде констатировала смерть малолетнего, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас выясняются обстоятельства смерти мальчика. По предварительным данным, он скончался из-за неизвестного на данный момент заболевания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.