"Парк Юрского периода" закрыли из‐за урагана

Ранчо Куалоа в Оаху (Гавайи) — место съемок легендарного "Парка Юрского периода" — отменило все свои туры и закрыло объекты, поскольку остров готовится принять удар бушующего урагана. Об этом сообщил портал TMZ.

Шторм третьей категории уже пролил тонны дождя на большой гавайский остров и теперь угрожает стать первым ураганом, который обрушится на штат с 1992 года. Тогда шторм Иники накрыл Оаху и прервал съемки "Парка".

Даже если ураган не достигнет берега, жителям все равно порекомендовали оставаться дома, так как коварные ветры, внезапные наводнения и возможные оползни могут накрыть остров в любой момент.

Помимо того, что Куалоа хорошо известен по фильмам "Юрского периода", он также был показан в таких лентах, как "Годзилла", "50 первых свиданий", "Ты, я и Дюпре", "Могучий Джо Янг" и других.