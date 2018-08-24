Чикатило включили в список выдающихся выпускников его вуза

Поисковая система Google включила маньяка Андрея Чикатило в число "выдающихся" выпускников Ростовского государственного университета. Это заметили интернет-пользователи.

При поиске в интернет-сервисе Google информации о Ростовском госуниверситете (ныне — Южный федеральный университет) поисковая система выдает список его "выдающихся" выпускников. В списке, кроме Чикатило, оказались такие личности, как модель Виктория Лопырева, писатель Александр Солженицын и советский математик Виктор Глушков, передает РЕН ТВ.

В свою чоередь, в самом вузе такому списку выпускников не удивились.

"Дело в неправильном переводе с английского — в Google речь идет не о „выдающихся“, а об известных людях, окончивших университет", — пояснили в образовательном учреждении.

В 1970 году Чикатило окончил заочное отделение филологического факультета по специальности "Русский язык и литература".