Среди документов Виктора Цоя, выставленных на аукцион, есть неопубликованные песни

Рукописи неизвестных песен, неопубликованные стихи и личный паспорт Виктора Цоя выставлены на аукцион. Приобрести уникальные документы легенды русского рока может любой желающий. Достаточно обладать несколькими миллионами. Сумма, считает владелец, обоснованная.

Подлинность каждой страницы он готов подтвердить лично. Это в его квартире Цой и группа "Кино" часто гостили после концертов. Пели, болтали, выпивали. И лишь через несколько лет после смерти музыканта мужчина обнаружил все это творческое наследие. За холодильником, куда бумаги случайно завалились, передает РЕН ТВ.

Самый дорогой лот- паспорт. Его начальная цена - 2,5 миллиона рублей. Документ музыкант потерял до того, как ему исполнилось 25 лет: не вклеена новая фотография. А на той, где ему 16 - настоящая редкость. На ней Цой с богатой шевелюрой и усами. Таким его мало кто видел. Только самые близкие. Но вот отец певца как раз сомневается в подлинности документов и ждет экспертизу.