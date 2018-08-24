В Германии из-за лесного пожара эвакуировали сотни людей

Возле Берлина бушует пожар. Власти эвакуировали более 500 местных жителей. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает телеканал N-TV.

Возгорание произошло на лесной территории к юго-западу от Берлина, передает Корреспондент.

Утром пожарные и аварийные пытались использовать тяжелое оборудование, чтобы предотвратить распространение пламени на близлежащие деревни.

Работы осложнены тем, что в лесу все еще остаются старые боеприпасы времен Второй мировой войны. Огонь может привести к взрыву ручных гранат или патронов. Уже были случаи детонации, поэтому пожарные бригады не могут добраться до некоторых лесных районов.

Отмечается, что очаг пожара находится всего в 50 километрах от столицы.