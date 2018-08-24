66-летняя старушка зарезала туристку за чашкой чая, чтобы очистить дом от зла

Жительница Нью-Йорка зарезала 60-летнюю туристку из Англии после того, как пригласила на чашечку чая.

66-летняя Фэй Думчин познакомилась со своей будущей жертвой, имя которой не называется, через общего друга. После этого обвиняемая пригласила пожилую женщину к себе в гости, где предложила выпить чая и сыграть для неё на пианино. Однако в какой-то момент Фэй почувствовала резкую неприязнь к гостье, пишет life.ru.

"Они сидели в гостиной и разговаривали, и в этот момент Фэй заявила, что ей не нравится гостья и теперь надо избавить дом от зла. Она пошла на кухню и вернулась оттуда с ножом, после чего нанесла погибшей несколько ударов в грудь", - заявил офицер полиции.

Туристка была доставлена в больницу, однако медикам осталось только констатировать её смерть. Также выяснилось, что Фэй уже арестовывали за нападение второй степени в 1999 году, в тот раз она тоже использовала оружие.