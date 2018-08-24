Биологи раскрыли секрет тупого и острого концов у яиц

Американские биологи, наблюдавшие за арктическими птицами, пришли к выводу, что яйца заострены с одного конца, чтобы не укатываться из гнезд, сообщает Journal of Experimental Biology.

По словам специалиста из университета Иллинойса в Чикаго (США) Марка Хаубера, "это объясняет, почему кайры и многие другие птицы, гнездящиеся на скалах и крутых берегах, откладывают очень асимметричные яйца".

Оказалось, что форма яйца не зависит от размеров птицы, но зависит от ее способности к полету. Биологи наблюдали за кайрами, которые делают гнезда на обрывах, и поняли, что заостренная форма яйца помогает ему удерживаться на краю. Ученые считают, что такая форма приобретена в ходе эволюции, чтобы яйца не скатывались с уступов, пишет moya-planeta.

