Жители Ставчен смогут добираться до Кишинева на троллейбусе

Пять троллейбусов, оснащенные аккумуляторами и кондиционерами, с начала сентября выйдут на новый троллейбусный маршрут №32, который свяжет Кишинев и Ставчены.

Как сообщил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия "Управление электротранспорта Кишинева" (RTEC) Дорин Чорный, пять троллейбусов были собраны в столице. "В настоящее время готовятся панно с расписанием маршрута", - уточнил он.

На официальной веб-странице коммуны Ставчены опубликовано видео, с кадрами о начале в населенном пункте работ по обустройству троллейбусных остановок и установке соответствующих дорожных знаков, передает Молдпрес.

Окончательный маршрут троллейбуса еще не определен.

Руководство RTEC уточнило, что в сентябре, октябре и ноябре будут доставлены и собраны в Кишинэу еще 15 троллейбусов, 10 из которых оснащены аккумуляторами. Местные власти будут решать, по направлению к каким пригородным населенным пунктам открывать новые троллейбусные маршруты.

В настоящее время в управлении RTEC 360 троллейбусов, из которых 222 новых.