В Индонезии воспитанников детского сада нарядили в костюмы террористов для парада

В Индонезии детскому саду пришлось извиняться после того, как воспитанников нарядили в костюмы террористов с игрушечными винтовками для участия в параде в честь Дня независимости страны. Об этом сообщило издание The Straits Times.

Парад проходил 17 августа в городе Проболинго. В детском саду заявили, что выдали детям костюмы, лежавшие на складе, чтобы «родителям не пришлось тратиться на покупку новых». Ранее их использовали для того, чтобы рассказать детям об учении пророка Мухаммада, объяснила директор детского сада Сухартатик. Зачем детям выдали игрушечные винтовки, она не уточнила.

"Я никогда не собиралась учить детей жестокости. Мы использовали костюмы только чтобы сократить расходы родителей. Я приношу глубочайшие извинения", - говорит директор детского сада.

Организаторы парада пояснили, что не проверили всё заранее, и также принесли извинения. Они отметили, что это должно было быть «культурное мероприятие», передает tjournal.ru.

После скандала директора детского сада сняли с должности. Её перевели на работу в агентство по делам образования, молодёжи и спорта, но не уточнили, на какую должность.