Власти США обнаружили секретный туннель для контрабанды наркотиков из Мексики: он соединял частный мексиканский дом и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Длина подземного хода - около 180 м.
Полиция обнаружила туннель после того, как установила слежку за Иваном Лопесом - владельцем заброшенного здания в приграничном городе Сан-Луис. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена крупная партия наркотиков на сумму почти в миллион долларов.
Оперативники нашли у Лопеса метамфетамин, кокаин, героин и фентанил, сообщает ВВС. После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании, на кухне которого и был обнаружен вход в туннель.
Власти пока не знают, давно ли был вырыт подземный ход. Известно лишь, что Лопес стал собственником здания в апреле этого года.
Как сообщается, туннель пролегает на глубине около 6,5 м, из ресторана он вел в частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо. Вход в него был спрятан за кроватью в спальне.
Как отметил в интервью Ассошиэйтед пресс эксперт Иммиграционной и таможенной полиции США Скотт Браун, в последнее время полиция фиксирует рост числа туннелей для переправки наркотиков через границу, при том что обустройство одного подземного хода может стоить сотни тысяч долларов.
"Туннели - это очень затратное дело, но их число увеличилось с тех пор, как ужесточились меры безопасности на границе", - сказал Браун.
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