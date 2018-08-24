Группа учёных опубликовала в журнале Social Psychological and Personality Science результаты нового исследования. Они показали: когда дело касается новых знакомств, различные символы статуса, будь то новый BMW, кошелёк Prada или часы Rolex, фактически отталкивают потенциальных друзей от дальнейшего общения.
Учёные под руководством Стивена Гарсии (Stephen Garcia) из Мичиганского университета провели серию из шести экспериментов, в которых участники либо представились в качестве новых знакомых, либо они оценивали тех, кто хотел бы быть их друзьями. На протяжении всего исследования люди, представляющие себя новыми знакомыми, выбирали более высокие статусные предметы. По окончании экспериментов, когда оценивающих спрашивали, с кем бы они в итоге хотели дружить, то они предпочитали людей с более низкими или нейтральными символами статуса.
В одном из экспериментов участникам предложили выбрать футболку для пикника. 76% участников предпочли более статусную «Saks Fifth Avenue», однако по результатам проведённого после мероприятия опроса 64% участников заявили, что хотели бы продолжить общение с тем, кто выбрал более дешёвую футболку «Walmart».
Аналогичные результаты наблюдались во всех социально-экономических группах. Разница была только в том, что считалось признаком высокого статуса, передает tjournal.ru.
"Наши результаты применимы только к формированию новых дружеских отношений. Символы статуса могут быть полезными в другое время и в других условиях, например, при попытке установить деловые контакты", рассказала исследователь Национального университета Сингапура Патрисия Чен.
Авторы исследования отмечают, что в той мере, в какой тесная дружба важна для благополучия, мы можем нечаянно наносить вред себе. Пытаясь казаться более привлекательными в глазах окружающих, мы заводим дорогие предметы гардероба и интерьера, в то время как на деле предпочитаем общаться с теми, кто не может нас затмить.
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