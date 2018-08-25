О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Мусульманка судится с властями США из-за изъятого на границе айфона
// фото: REUTERS
14:01, 25 Aug 2018
просмотров 64 | комментариев 0

Американка Реджхане Лазоя, у которой сотрудники пограничного контроля изъяли смартфон и скачали с него всю информацию, подала в суд на Службу таможенного и пограничного контроля США.

В исковом заявлении поясняется, что из-за своих религиозных верований она отказалась предоставить агентам погранконтроля доступ к памяти телефона, где хранились ее фотографии в раздетом виде.

Реджхане Лазоя возвращалась домой в США из Швейцарии в конце февраля. Когда она проходила пограничный контроль в аэропорту Ньюарк, сотрудник пограничной службы попросил ее разблокировать смартфон iPhone 6S Plus, однако женщина отказалась выполнять требование агентов пограничной службы. Ее телефон был изъят и возвращен владелице только в июле.

Согласно документам, телефон находился у погранслужбы более 120 дней, пережает ВВС.

В исковом заявлении Лазои говорится, что сотрудники пограничной службы скопировали информацию, хранившуюся в памяти ее смартфона. В заявлении также утверждается, что служба пограничного контроля отказалась сообщить ей, копировались ли какие-либо документы с ее телефона и передавалась ли эта информация каким-либо другим службам.

Как уточняет защита американки, в альбоме смартфона были сохранены фотографии их подзащитной в обнаженном виде и сообщения от адвокатов частного характера.

"Раджхане Лазоя - мусульманка, она носит хиджаб. Искренние религиозные убеждения госпожи Лазои не позволяют ей допустить, чтобы ее видели неодетой мужчины, которые не являются членами семьи", - говорится в заявлении адвокатов американки.

"[Для изъятия телефона] не было причин, не было ордера [позволяющего получить доступ к данным, хранящися в памяти смартфона]. Поэтому, согласно четвертой поправке [к конституции США ], изъятие телефона является нарушением прав госпожи Лазои", - подчеркивается в заявлении.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
А платить-то за революцию кто будет? Оказалось все те же: "Россия против Запада"!
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...