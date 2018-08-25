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Сенатор Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака мозга
// фото: time.com
14:03, 25 Aug 2018
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Американский сенатор-ветеран Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака мозга. Об этом сообщила его семья.

У 81-летнего республиканца в 2017 году был обнаружен рак мозга. Он начал курс лечения в июле того же года.

Маккейн покинул Вашингтон, чтобы быть ближе к семье, живущей в штате Аризона, но при этом продолжал играть важную роль в политике. Среди прочего он часто резко критиковал президента Дональда Трампа и Россию, отмечает ВВС.

В заявлении семьи Маккейна говорится: "В прошлом году сенатор Джон Маккейн сообщил американцам то, что уже было известно его семье: у него обнаружена агрессивная глиобластома [форма рака мозга], и прогноз был неутешительным".

"За прошедший год Джон превзошел все ожидания относительно прогноза его продолжительности жизни. Но развитие болезни и неостановимый процесс старения вынесли свой приговор, - сказано в заявлении. - С присущей ему силой воли он решил прекратить курс лечения".

Дочь сенатора Меган Маккейн написала в "Твиттере", что вся семья глубоко признательно за любовь и поддержку, которую они получают со всех сторон.

Его жена Синди Маккейн также написала в "Твиттере": "Я люблю своего мужа от всего сердца. Да благословит Господь всех, кто помогал моему мужу все это время".




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