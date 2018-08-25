Десять человек погибли при обрушении домов в Иране

В результате обрушения трех жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана десять человек погибли и пять пострадали. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

"На данный момент в результате этого происшествия погибли десять человек", - сообщил агентству заместитель местной пожарной службы Мехди Резаи, отметив, что пострадавшие пять человек были госпитализированы, передает korrespondent.net.

Как отмечает агентство Tasnim, причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

Как отметил Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. Он в то же время подчеркнул, что причины инцидента устанавливаются.