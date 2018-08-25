NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

К Земле приближается астероид, диаметр которого превышает высоту пирамиды Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный", поскольку пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). По оценкам NASA, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре.

Согласно данным ученых, астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.