Промахнулся: в Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника. ВИДЕО

В Лондоне вор-неудачник нокаутировал своего сообщника кирпичом, пытаясь разбить стеклянную дверь. Видеозапись происшествия выложена на YouTube.

На кадрах видно, как трое молодых людей подъезжают к зданию на мотоцикле. Затем два злоумышленника, держа в руках по кирпичу, приближаются к стеклянной двери, после чего один из них пытается разбить ее с близкого расстояния. Тем временем второй преступник бросает кирпич издалека, однако вместо двери попадает в голову напарнику, после чего тот падает без сознания.

Преступник пытается привести пострадавшего в чувство, однако ему мешает подоспевший охранник. В конце видео грабители быстро ретируются, оставив напарника лежать на земле без чувств, отмечает РИА Новости.