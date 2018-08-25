При пожаре в китайском отеле погибли 18 человек

В китайском городе Харбин в результате пожара в отеле погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками. Точной информации о количестве пострадавших пока нет, передает korrespondent.net.

В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению пожара участвуют 107 пожарных. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.