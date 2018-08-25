В китайском городе Харбин в результате пожара в отеле погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками. Точной информации о количестве пострадавших пока нет, передает korrespondent.net.
В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению пожара участвуют 107 пожарных. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.
Комментарии
- Промахнулся: в Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника. ВИДЕО
- Мусульманка судится с властями США из-за изъятого на границе айфона
- В Индонезии воспитанников детского сада нарядили в костюмы террористов для парада
- 66-летняя старушка зарезала туристку за чашкой чая, чтобы очистить дом от зла
- По мотивам "Игры престолов" выйдет новая мобильная игра
- Среди документов Виктора Цоя, выставленных на аукцион, есть неопубликованные песни
- Чикатило включили в список выдающихся выпускников его вуза
- Трехлетний ребенок четыре дня прожил без еды и воды и спас младшего брата
- Родила и оставила за гаражами. В Омске мать, бросившую младенца, отдали под суд
- Житель Индонезии расплатился по алиментам тонной мелочи
- При пожаре в китайском отеле погибли 18 человек
- Промахнулся: в Лондоне незадачливый вор нокаутировал напарника. ВИДЕО
- Ученые нашли пользу сахара
- NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
- Десять человек погибли при обрушении домов в Иране
- Биологи раскрыли секрет тупого и острого концов у яиц
- 66-летняя старушка зарезала туристку за чашкой чая, чтобы очистить дом от зла
- Наркоторговцы прорыли тоннель в Мексику из ресторана KFC в Аризоне
- Жители Ставчен смогут добираться до Кишинева на троллейбусе
- Трехлетний ребенок четыре дня прожил без еды и воды и спас младшего брата
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com