"Романтический поступок": молодожёны хотели оставить свои имена на мосту XIII века во Флоренции. Их задержали

Во Флоренции задержали пару, написавшую свои имена на мосту XIII века. Туристы оказались молодоженами, которые заявили, что "всего лишь хотели совершить романтический поступок".

В медовый месяц во Флоренции они хотели увековечить свою любовь в надписи на Понте Веккьо, однако были арестованы муниципальной полицией.

Пара, 39-летняя женщина и ее 46-летний муж, оба австрийцы, написали нестираемым маркером свои имена, заключив их в сердце, на стене Понте Веккьо, возле статуи Челлини. За этим занятием их и застал патруль, передает РИА Новости.