Гражданка Молдовы пыталась подкупить украинских пограничников

Гражданка Молдовы прибыла в пункт пропуска «Паланка» на автомобиле Honda, передает Госпогранслужба Украины.

Позже во время паспортного контроля пограничники обнаружили в паспорте женщины €100. Выяснилось, что таким образом женщина надеялась избежать ответственности за превышенные сроки пребывания в Украине.

За такие действия молдаванки пограничники Белгород-Днестровского отряда составили протокол, который запрещает 3 года въезжать в Украину. Также о данном инциденте сообщили в Нацполицию, передает metronom.