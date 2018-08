"Стрельба по толпе в Джексонвилл-лэндинг. Держитесь далеко от этого района. Он в настоящее время небезопасен", — говорится в записи.

Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения.

Подозреваемый погиб на месте преступления.

Стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту. По словам одного из участников турнира, преступник был одним из игроков. После проигрыша он открыл огонь по людям, пишет РИА Новости.

#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl