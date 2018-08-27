Подозреваемый в стрельбе во Флориде покончил с собой

Подозреваемый застрелил в американском городе Джексонвилл двух человек, ранил еще 11 и покончил с собой, заявил шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

"Всего было 14 жертв и пострадавших", — сказал Уильямс на пресс-конференции, которую транслировала полиция на своей странице в Facebook.

По его словам, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого, девять человек были доставлены в больницы, еще двое добрались до больницы самостоятельно, цитириет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту.





