Павел Филип: Мы сами строим свою независимость вместе изо дня в день

Премьер-министр Павел Филип выступил с особым обращением по случаю 27-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.

"Мы сами строим свою независимость вместе изо дня в день. Если мы будем добрее друг с другом, более сплоченными, более приверженными тому, что мы делаем, то такой же будет и Республика Молдова: красивее, лучше, сплоченнее. С праздником, дорогие граждане! С праздником, Республика Молдова", - написал Павел Филип в социальной сети.

27 августа 1991 года, после московского путча, Республика Молдова объявила о своей независимости «с учетом тысячелетнего прошлого нашего народа и его непрерывной государственности в историческом и этническом пространстве своего национального становления», как указано в Декларации независимости.