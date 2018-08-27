"Мелодия души": Константин Москович выступил с концертом в Зеленом Театре

"Мелодия души" - так назвал свой концерт в Зеленом театре Константин Москович. Там было все - чарующая музыка, виртуозное исполнение, восхищенные зрители и много друзей знаменитого музыканта, которые приехали из разных стран, чтобы подхватить мелодию души Константина Московича.

Выступали артисты из Казахстана, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Чехии. Со сцены доносилось горловое пение и лились звуки старинных инструментов.

Особым гостем стал итальянский тенор Алессандро Сафина. Он вышел на сцену, несмотря на плохое самочувствие, а зрители

благодарно встретили жест исполнителя.

Константин Москович готовил этот концерт почти год. Он хотел собрать на одной сцене представителей не только разных культур, но и религий, чтобы еще раз доказать: музыка объединяет.

"Я хотел донести мысль, что мы должны жить в мире, быть толерантнее и благодарить Бога за дары, которые он нам преподносит", - сказал музыкант Константин Москович.

Свободных зрительных мест на концерте не было.

"Инструментальная музыка особенная, она радует душу, порождает мечты, воспоминания и заставляет задуматься о будущем. Это невероятное".

"Эта музыка раскрывает что-то внутри и поэтому я с огромным удовольствием здесь со всей своей семьей".

"Кишинев производит такое впечатление. Столько лет не была, прям в восторге от города от людей, а концерт какой - замечательно".