Подросток погиб в страшной аварии на Ботанике

15-летний подросток погиб в аварии, которая произошла накануне вечером на пересечении проспекта Дачия с улицей Бэчоий Ной в столичном секторе Ботаника. Там столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей оставлен в больницу.

"Мы ехали из аэропорта. У меня был зеленый. Все было понятно, передо мной никого не было. Я хотел повернуть, а он появился, словно, ниоткуда, и врезался в нашу машину", - рассказал отец погибшего подротска.

Отец погибшего подростка утверждает, что ударившая их машина двигалась на большой скорости. Его супруга, мать жертвы, заявила, что виновный водитель набросился на нее с кулаками.

"Два раза ударил, преступник, нанес два удара кулаком. Я только спросила, что он наделал, схватила его за рубашку, а он меня стал бить кулаками", - рассказал отец погибшего подротска.

Мать погибшего подростка ехала с родственниками в другом автомобиле.

"В машине должна была быть вся семья... Но я сказала, пусть поедут с нами, в последний момент. У них трое детей, один был с отцом, а остальные двое с нами в машине, на заднем сидении", - сказала родственница погибшего.

28-летнего водителя с травмами головы доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, виновному водителю грозит уголовное дело.