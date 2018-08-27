В Токио начались тестовые поездки пассажиров на беспилотном такси

Таксомоторная компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP начала в тестовом режиме впервые осуществлять перевозки пассажиров на беспилотных автомобилях. Об этом сообщается на ее сайте в понедельник, 27 августа.

Отмечается, что машины курсируют по фиксированному маршруту протяженностью 5,3 км между токийскими районами Отэмати и Роппонги. Эксперимент продлится до 8 сентября. В день беспилотное такси на базе минивэна Toyota будет совершать по четыре рейса туда-обратно, пишет Корреспондент.

Движение по дороге осуществляется в автоматическом режиме, включая повороты и перестроения между рядами. При этом за рулем автомобиля пока сидит водитель, который в экстренной ситуации может вмешаться и взять управление транспортным средством на себя.

Чтобы поучаствовать в тестах в качестве пассажира, необходимо было в июле пройти соответствующий отбор. Плата за проезд по маршруту фиксированная и составляет 1500 иен (около $14).

В компании Hinomaru Kotsu отмечают, что эксперимент нацелен на устранение проблемы нехватки водителей. Беспилотные такси в случае успеха тестовых испытаний могут начать курсировать в Токио накануне летних Олимпийских игр 2020 года.

Власти Японии в прошлом году выделили 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. В Японии рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина будет ездить хотя бы частично без участия водителя.