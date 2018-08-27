Первые лица государства возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре

Руководство страны сегодня возложило цветы к памятникам "Скорбящая Мать" и Штефана чел Маре по случаю Дня Независимости.

Утром глава государства Игорь Додон, председатель парламента, Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип выступили с поздравительными посланиями. Все они говорили о значении этого праздника, передает Молдпрес.

Премьер-министр Павел Филип обратился с поздравительным посланием к гражданам. "Независимость мы строим все вместе, изо дня в день. Если мы будем добрее друг к другу, сплоченней, преданней делу, наша страна Республика Молдова тоже будет красивей, лучше, сплоченней. С праздником, дорогие граждане! Многие лета, Республика Молдова!",- написал Павел Филип в одной из соцсетей.