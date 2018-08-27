Влад Плахотнюк поздравил граждан Молдовы с Днем независимости

Я абсолютно убежден, что сегодня мы сильнее, чем вчера. И наше желание - завтра быть сильнее, чем сегодня. Так начал свое поздравление по случаю национального праздника председатель Демократической партии Влад Плахотнюк.

На своей странице в фейсбуке он выразил убеждение, что предела совершенству не бывает. Не все надежды и чаяния жителей Молдовы еще осуществились, пишет глава ДПМ, но страна на правильном пути, а ее руководство стремиться сделать ее лучше во всех сферах жизни".



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