Город в Германии охватили беспорядки после гибели мужчины

В центре немецкого города Хемница около 800 человек провели в воскресенье, 26 августа, митинг и шествие из-за гибели 35-летнего мужчины в ночь на воскресенье в результате потасовки нескольких человек разных национальностей. Об этом сообщила местная полиция, передает DW.

Как сообщает издание, мужчина скончался в больнице в результате ножевых ранений.

По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями, передает Корреспондент.

В то же время в городской полиции не подтвердили и не опровергли сообщения о нападениях протестующих на мигрантов, отметив, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и лицами, непричастными к акции.

Spiegel сообщила, что правые радикалы, в том числе местные футбольные фанаты, в интернете на страницах нескольких правых группировок призвали собраться у памятника Карлу Марксу в центре города и выступить "против преступлений, совершаемых иностранцами", но в течение дня в воскресенье эти страницы были удалены.

В итоге пострадал один полицейский, еще два человека сообщили в полицию о полученных травмах - один из них оказался сирийцем, второй - немцем. Еще одно заявление об угрозах со стороны демонстрантов подал мужчина болгарской национальности.

В начале акции в Хемнице оказалось недостаточно сил полиции, чтобы остановить националистов. В город были дополнительно направлены полицейские из Лейпцига и Дрездена. Местная администрация решила досрочно прекратить городской праздник.