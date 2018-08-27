В Алжире зафиксирована вспышка холеры

На севере Алжира зафиксировано 147 случаев с подозрением на заражение холерой, 49 из них были подтверждены, два человека умерли. Такие данные озвучил министр здравоохранения этой страны Мухтар Хазбаляви, сообщает Синьхуа в понедельник, 27 августа.

Случаи заражения холерой зафиксированы в городе Алжир и соседних провинциях – Блида, Типаза и Буира. Центр по контролю и профилактике заболеваний расследует причины эпидемии и призвал местных жителей обратить внимание на безопасность пищевых продуктов и питьевой воды, пишет Корреспондент.

Минздрав Алжира заявил, что эпидемия находится под контролем и не стоит опасаться ее распространения.

Также власти соседней Ливии объявили тревогу в связи с возможным проникновением холеры из Алжира. Департамент мониторинга и расследований Национального центра по контролю за заболеваниями повысил уровень готовности в связи с возможным распространением холеры, особенно в приграничных районах.