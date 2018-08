В андеркарде поединка была запланирована встреча в супертяжелом весе между нигерийским проспектом Эфе Аджагбой и американцем Кёртисом Харпером, но это противостояние не продлилось и десяти секунд.

Харпер сразу после гонга, оповестившего о начале боя, покинул ринг. Так он выразил протест, насколько мал его гонорар за поединок с Аджагбой.

Поступок спортсмена-оригинала не вызвал уважение, а произвел обратный эффект. Зрители провожали Харпера недовольным гулом и свистом, передает newsru.com.

