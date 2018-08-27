Посол США в Молдове Джеймс Петтит напомнил о праве властей обеспечить общественный порядок

Принудительная эвакуация группы протестующих, которые остались на ночь в сквере у памятника Штефана чел Маре, - процедура, которая не противоречит принципам демократического государства. Об этом заявил посол США в Республике Молдова Джеймс Петтит, который также высоко оценил цивилизованный подход властей к вчерашним акциям протеста в центре Кишинева.

На вопрос журналистов о том, является ли эвакуация демонстрантов демократическим процессом, Джеймс Петтит напомнил о праве граждан на протест, а также о праве властей обеспечить общественный порядок.



«Так происходит при демократии. Мы и теперь чувствуем отклик демократии. Это нормальный процесс: и отдельные протесты, и действия правительства. По крайней мере, вчера мы видели, что было разрешено провести мирные демонстрации. Это самое важное», - сказал Джеймс Петтит.





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