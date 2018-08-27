Авторы стратегии рассчитывают, что взаимодействие между регионами станет более эффективным, и это обеспечит России экономический рост.

Сейчас принято выделять два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ. По аналогии с этим, с учетом устоявшихся социально-экономических связей, авторы документа предлагают сформировать еще 12.

В составе каждого должен быть хотя бы один крупный центр экономического роста, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад—Восток, Север—Юг.

В целом макрорегионы напоминают федеральные округа, но с большим дроблением. Так, Сибирский округ включает три макрорегиона — Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло считает, что такое разделение, наоборот, нарушит существующие экономические связи. Вместо этого он предлагает создать единый сибирский макрорегион, который объединит 12 субъектов РФ, передает meduza.io.