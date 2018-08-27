"Мне будут сниться кошмары". В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара

Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже кальмара длиной более четырех метров, сообщает Daily Mail.

Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований, пишет РИА Новости.

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров.

Фотографии моллюска в аккаунте OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists в Facebook собрали сотни комментариев. Часть пользователей усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.

"Люди боятся акул. А если встретишься под водой вот с таким существом?" — написал John Taurua.

"Вот поэтому люди и не живут в море", — отметил Sam Scott.

"Вы это видели? А ведь это всего лишь детеныш гигантского кальмара! У моего страха появилось рациональное обоснование", — добавил Luke York.

"Какое счастье, что в Веллингтоне слишком холодно, чтобы купаться", — отметила Nina Baker.

"Мне будут сниться кошмары, как эта тварь поедает меня, будто морепродукт — это я", — написал Mikequeesha Tydeman.

Часть комментаторов выразила озабоченность тем, что в последнее время на пляжах Новой Зеландии находили слишком много мертвых морских обитателей. Другие же вспомнили, что кальмары — это не только страшно, но и вкусно.

"Вы только представьте, сколько из него получится колец", — пошутил Darren Pollard.







