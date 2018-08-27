Ученые установили количество сна, продлевающее жизнь

Международная группа ученых установила, что 6-8 часов сна в сутки снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на EurekAlert!.

В нем отмечено, что в случае, если человек спит менее шести часов в сутки, или же просыпается по ночам, то у него возрастает вероятность появления бессимптомного атеросклероза, передает Корреспондент.

Опубликованное исследование основано на результатах экспериментов, к которым были привлечены более миллиона здоровых пациентов. Все они были разделены на три группы, в одной из которых люди спали менее шести часов, в другой - более восьми часов, а в третьей - 6-8 часов.

После 9,3 лет наблюдения, в обеих группах с нарушением нормы сна возрос риск развития ишемической болезни сердца и инсульта (11 и 33 процента соответственно).