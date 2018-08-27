Финал сериала "Игра престолов" покажут не раньше мая 2019 года. Такие сроки назвал руководитель по визуальным эффектам HBO Джо Бауэр в интервью изданию Huffington Post.
По словам Бауэра, недавно специалисты начали работу над эффектами шести заключительных серий. Завершат ее не раньше мая 2019, передает 360tv.
Соответственно, премьеры не стоит ждать раньше конца последнего весеннего месяца. Может так сложиться, что показ начнется и в июне.
Поскольку создатели сериала претендуют на премию "Эмми" в 2020 году, им необходимо выпустить большую часть эпизодов в июне 2019 года.
В феврале, напомнил Бауэр, начнутся съемки пилотного эпизода приквела "Игры престолов".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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ДЕВА
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Побольше решительности и сосредоточенности.
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