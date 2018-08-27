HBO озвучил примерные даты выхода финального сезона "Игры престолов"

Финал сериала "Игра престолов" покажут не раньше мая 2019 года. Такие сроки назвал руководитель по визуальным эффектам HBO Джо Бауэр в интервью изданию Huffington Post.

По словам Бауэра, недавно специалисты начали работу над эффектами шести заключительных серий. Завершат ее не раньше мая 2019, передает 360tv.

Соответственно, премьеры не стоит ждать раньше конца последнего весеннего месяца. Может так сложиться, что показ начнется и в июне.

Поскольку создатели сериала претендуют на премию "Эмми" в 2020 году, им необходимо выпустить большую часть эпизодов в июне 2019 года.

В феврале, напомнил Бауэр, начнутся съемки пилотного эпизода приквела "Игры престолов".