Более 18 тыс. человек эвакуировали в Германии из-за бомбы времен войны

В немецком городе Людвигсхафен была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Власти города эвакуировали 18,5 тыс. человек.

Как сообщила в воскресенье, 26 августа, газета Rheinpfalz, бомбу удалось обезвредить.

Отмечается, что снаряд американского производства был обнаружен во время строительных работ еще в среду, 22 августа. Приступить к обезвреживанию специалисты смогли только после полной эвакуации жителей близлежащих домов в воскресенье.

Кроме того, были перекрыты улицы в радиусе километра от места обнаружения бомбы.

Через несколько часов жителям позволили вернуться в свои дома, передает Известия.ru.