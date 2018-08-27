Пытавшаяся помыть автоматические двери уборщица рассмешила соцсети

Уборщица из Таганрога, пытающаяся помыть автоматические двери в одном из офисных зданий, насмешила пользователей сети.

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как женщина упорно пытается протереть постоянно открывающиеся створки стеклянной двери щеткой. При этом уборщица, будто карауля дверь, каждый раз немного отступает назад и замирает в ожидании, когда створки снова закроются, пишет Известия.ru.

Многие назвали женщину настоящим "борцом с роботами" и похвалили ее за упорство. Чем закончилось противостояние, не указывается.