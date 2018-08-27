Виталий Андриевский: планы Нэстасе и Санду разрушили два европейских политика

Партия "Шор" пригласила на митинг в воскресенье двух европейских политиков и это "главная причина, почему Нэстасе и Санду не знали, что им делать и, по сути, бесцельно провели три часа, ожидая, когда площадь освободится". Об этом заявил политический комментатор Виталий Андриевский, говоря о манифестации лидера ППДП Андрея Нэстасе и его сторонников в центре столицы.

Виталий Андриевский отмечает, что организация Salvgardare, которую возглавляет Майя Лагута, получила право на проведении акции на площади Великого национального собрания, первой подав заявку, и можно было "присоединиться к этому движению и выступать вместе с ними, как это сделала партия "Шор". В итоге Нэстасе и Санду решили не митинговать с Лагутой, но и не перенесли манифестацию на другое время или в другое место, а пошли маршем по центральной улице Кишинева. "Кстати, это было прямое нарушение закона, так как в заявке на митинг этот марш не предполагался", - добавляет аналитик.

"Нэстасе и Санду, узнав о присутствии на трибунах двух «европейцев», сразу сникли и растерялись. Без европейцев они могли бы еще устроить разборки и постараться вытеснить сторонников партии «Шор» с площади. Благо там было много пожилых людей, женщин. Но при европейцах они это сделать не могли, боясь, что после этого их не будут признавать в Брюсселе и Страсбурге «настоящими демократами" - пишет Виталий Андриевский.

Так, по его словам, все планы Нэстасе и Санду разрушили два европейских политика - Барбара Каппел от группы "Европа Наций и Свободы" и представитель Альянса консерваторов и реформистов Ричард Милсом.

"Лишь к вечеру Нэстасе и Санду сумели в сокращённом варианте провести свой митинг и даже принять резолюцию. В резолюции ничего нового - отставка правительства, отмена смешанной системы выборов… Правда, появилось ещё кое-что: Майя Санду на митинге объявила о своей новой инициативе: "С сегодняшнего дня мы будем собирать подписи для обращения к правительствам стран Евросоюза. Мы попросим эти страны начать уголовное преследование граждан Молдовы, виновных в краже миллиарда", - отмечает Виталий Андриевский, добавляя, что в Молдове по этому преступлению уже открыты уголовные дела, - "и даже есть посадки. И если кто-то из фигурантов окажется за пределами Молдовы, то его будет разыскивать Интерпол."