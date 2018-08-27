Невеста заставила гостей оплатить ей свадьбу и отменила ее

Жительница Канады по имени Сьюзен перед своей свадьбой поделилась с подписчиками в соцсети своей многолетней мечтой: по ее словам, свою свадьбу она планировала в течение нескольких лет. Ради того, чтобы побыть "Кардашьян хотя бы один день", она вместе с женихом откладывала деньги, однако сумма в 15 тысяч долларов (около миллиона рублей) показалась ей недостаточной, передает The Mirror.

На церемонию она решила потратить 60 тысяч долларов, и упросила будущих гостей скинуться ей на свадьбу, передает РЕН ТВ.

Большинство гостей отказались выполнить ее просьбу, и Сьюзен объявила об отмене торжества за четыре дня. Более того, канадка рассталась со своим женихом и разругалась с подругами, которые попросили ее "придерживаться бюджета".