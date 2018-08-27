Обвиненная в пьяном вождении британка покончила с собой из-за разочарования отца

В Великобритании женщина совершила самоубийство после ареста за пьяное вождение, пишет газета The Sun. Как рассказала мать погибшей, дочь очень боялась разочарования со стороны отца и не хотела испытывать чувство позора.

Как выяснилось, 30-летняя Мэри-Энн Пюст в последнее время страдала от депрессии, которую заглушала алкоголем и наркотиками. При этом она скрывала свое состояние от родителей, чтобы не огорчать их. Однако в один из вечеров она напилась с коллегами и села за руль. Итогом стала авария, в ходе которой женщина протаранила несколько автомобилей, передает РЕН ТВ.

Ее арестовала полиция, которая предъявила Мэри-Энн Пюст обвинение в нетрезвом вождении. Мать погибшей считает, что это стало последней каплей и толкнуло ее на самоубийство.