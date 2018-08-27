Назван эффективный способ избавления от жира на животе

Специалист из Калифорнийского политехнического университета в Сан-Луис-Обиспо доктор наук Кари Пилолла дала рекомендации относительно максимально эффективного избавления от жировых отложений на животе. Ее советы были опубликованы в журнале ACSM’s Health & Fitness Journal.

Отмечается, что с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части туловища, поможет справиться диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров, передает 360tv.

В пищу рекомендуется активно употреблять фрукты, овощи, бобовые, а также крупы. А вот жирное мясо и выпечку по возможности убрать из рациона.

По мнению автора исследования, такой рацион может позволить существенно снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Но специалист подчеркнула, что не существует универсальной «чудо-диеты» или биоактивных добавок, которые помогли бы избавиться от жира на животе. Пилолла отметила, что на пользу в борьбе с ожирением в области живота пойдет физическая нагрузка.