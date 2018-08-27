"Агент Оранж" : Вьетнам потребовал от США компенсацию за распыленные во время войны гербициды

Вьетнам потребовал от агрохимической компании Monsanto выплатить компенсацию за последствия распыления вредных веществ американскими войсками во время войны в середине прошлого века. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление представителя вьетнамского МИД Нгуена Фуонга Тра.

«Вьетнам пострадал от ужасных последствий войны, особенно от долговременных и разрушительных последствий токсичных химических веществ, в том числе "агента Оранж" (смесь гербицида и дефолианта, которые вызывают опадение листьев и уничтожение растительности. — ред.»)», — заявил Нгуен Фуонг Тра.

Представитель МИД сослался на решение Верховного суда Калифорнии, который в начале августа обязал Monsanto выплатить 289 миллионов долларов школьному садовнику, заболевшему лимфомой после работы с веществом, произведенным компанией. Данное судебное решение создало прецедент и опровергло звучавшие ранее заявления, что гербициды Monsanto и других компаний, которые использовала американская армия во время войны, были безвредны, заявил Нгуен Фуонг Тра.

Компания Monsanto со своей стороны отметила, что была лишь одним из девяти подрядчиков американского правительства во время войны во Вьетнаме, а спецификации и правила использования «агента Оранж» были разработаны властями США, пишет УНИАН.

В 1961-1971 годах американцы распылили во Вьетнаме 45 миллионов литров вещества «агент Оранж», чтобы лишить своих противников укрытия и пищи. Диоксин, который содержится в «агенте Оранж», приводит к распространению врожденных дефектов и онкологических заболеваний.