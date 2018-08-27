Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

В московском ЗАГСе назвали самые необычные имена, которые родители дали новорожденным с начала года. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Сообщается, что за год родились москвичи с именами Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, а также Арамис.

В свою очередь несколько девочек получили имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля.

В число необычных славянских и греческих мужских имен с начала этого года попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. В числе подобных редко встречающихся женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

«Редкое для нашего города имя обычно дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец», — рассказала начальник управления Ирина Муравьева.

Отмечается, что рейтинг популярных имен почти не изменился. Первое место среди мужских имен принадлежит Александру, на втором месте — Михаил, тройку лидеров замыкает Максим. Далее идут Даниил (а также Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей, передает Газета.ру.

Среди женских имен первую строчку занимает София (или Софья), на втором и третьем местах остаются Мария и Анна. В десятку также попали Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.