В Ленинградской области мужчина провел четыре дня в машине с трупом

В Выборгском районе Ленобласти прохожий обнаружил разбившийся в ДТП автомобиль с выжившим пассажиром в салоне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УГИБДД.

"Двадцать шестого августа в дежурную часть поступил вызов о том, что около деревни Попово в Выборгском районе Ленинградской области найден автомобиль. В автомобиле — труп водителя и раненый пассажир. Обоим на вид около 36 лет", — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что, со слов пострадавшего, ДТП произошло еще 22 августа. Обстоятельства случившегося выясняются.