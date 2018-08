Как уточняет телеканал, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое — в тяжелом. Пассажиров эвакуировали и доставили в местный ночной клуб, где они могли дождаться автобуса, который доставит их до ближайшего населенного пункта, пишет lenta.ru.

Что стало причиной аварии, пока не известно.

Two people are dead and several hospitalized following a crash involving a dump truck and a passenger train in Fort Worth, Texas. pic.twitter.com/VvjHrgWJZm