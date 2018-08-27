Мороженщика-педофила разоблачили спустя 40 лет

Бывшего продавца мороженого приговорили к тюремному заключению за сексуальные домогательства к детям и насилие, совершенные 40 лет назад. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщили в полиции Лондона, 72-летний Дэвид Бадд (David Budd) получил восемь лет и 10 месяцев тюрьмы после того, как признался в нарушении закона много лет назад. Мужчина приставал к детям в 1970-х годах в столичном районе Ньюэм. Его жертвами стали четыре девочки в возрасте около девяти лет, пишет lenta.ru.

Мужчину задержали в декабре 2017 года в лондонском аэропорту Саутенд, когда он вернулся в Великобританию из Испании. В последнее время он проживал в курортном городке Ориуэла Коста в провинции Аликанте. Мужчина признался в семи случаях насилия, не связанного с изнасилованием, и четырех случаях непристойного поведения.

«Он охотился на маленьких детей, используя свою позицию продавца мороженого для ухаживаний за ними. Ему удавалось завоевать доверие, а затем подвергать их насилию», — рассказал один из детективов-констеблей. По его словам, этот случай показывает, что даже спустя годы и десятилетия в случае обращения в полицию будет проведено тщательное расследование, и стражи порядка приложат все силы, чтобы найти и наказать виновного.