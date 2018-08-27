Вымершая певчая птица вновь замечена на Багамах

Исследователи из Университета Восточной Англии два года искали исчезающего багамского коричневоголового поползня, и дело напоминало поиск иголки в стоге сена. Ученые опасались, что последние особи были уничтожены ураганом «Мэтью» в 2016 году.

В поисках птицы ученые обследовали 464 контрольные точки на 34 000 га леса, пытаясь привлечь птиц записями их призывов.

Наконец, через два года наблюдений исследователям удалось встретить багамского поползня — правда, в одиночестве. Однако совсем недавно удалось увидеть и заснять пару этих птиц.

Ученые надеются, что птицы разнополые, хотя сказать этого с точностью нельзя. Обычно среди исчезающих видов остаются преимущественно мужские особи, отмечает Моя планета.