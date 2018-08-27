Павел Филип: Предвыборные манифестации Майи Санду и Андрея Нэстасе обходятся государству в 3 миллиона леев в день

Акции, организованные несколькими партиями в центре столицы, являются ничем иным как преждевременным стартом предвыборной кампании. Такого мнения придерживается премьер-министр Павел Филип, с которым он поделился с представителями СМИ в ответ на их просьбу прокомментировать события последних дней.

"Я бы начал с того, что не надо искажать действительность. Считаю, что ни вчера, ни сегодня у нас не было протестов. То, что было, это политическая манифестация, в которой участвовали бином ПДС и Платформы «ДА», а также Партия «ШОР». Мне жаль, что эти предвыборные митинги начались слишком рано," - заявил Павел Филип.

Глава кабмина также отметил, что предвыборные манифестации оппозиции обошлись государству уже в десятки миллионов леев, передает kp.md.

"Если говорить о ведомствах, скажу вам, что день предвыборных политических митингов обходится Молдове порядка в 3 миллиона леев. Чтобы вывести все полицейских, оплатить питание и дорогу, нужно 3 миллиона. За эти деньги можно многое сделать для граждан. А за счет денег, потраченных на 10 политических манифестаций, которые были проведены, можно удвоить расходы на питание детей в детских садах, увеличить пособия молодым, которые идут работать в сферу образования с 40 до 120 тысяч леев. Мы в любом случае будем это делать, но мне жаль, что эти деньги расходуются политиками, которые хотят за счет граждан и государства повысить свою популярность. Этот бином ПДС - Платформа «ДА» хотел заблокировать финансирование страны и после того, как ему это удалось, стал тратить государственные деньги", - продолжил Филип.