Названы самые дешевые европейские города для осеннего отдыха

Британская почтовая служба Post Office Travel Money опубликовала традиционное исследование City Costs Barometer, в котором назвала десять лучших европейских городов для короткого осеннего отпуска.

Эксперты изучили стоимость двухдневного пребывания в трехзвездочных отелях 36 европейских городов в первый уик-энд октября. В бюджет также включили стоимость чашки кофе, бокала вина, проездного на общественный транспорт, билетов в музей, ужина и обзорной автобусной экскурсии.

Самым дешевым вариантом оказалась столица Сербии. Поездка в Белград обойдется в $192, ужин на двоих с домашним вином — в $42. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Краков и Вильнюс. Поездка в эти города обойдется в $216 и $217 соответственно.

В десятку наиболее экономичных направлений также вошли Бухарест ($224), Варшава ($226), Рига ($233), Порту ($235), Афины ($256), Братислава ($258). Замыкает топ-10 российская столица. Выходные в Москве обойдутся в $264.

Самыми дорогими городами для осенних каникул оказались Амстердам, Осло и Рейкьявик. За пару дней здесь придется отдать более $650, передает Моя планета.

