В Amnesty International потребовали запретить роботов-убийц

Правозащитная организация Amnesty International призвала ввести запрет на применение роботов-убийц накануне проведения в Женеве переговоров под эгидой ООН о смертоносных автономных системах вооружений.

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте организации в понедельник, 27 августа.

Правозащитники отмечают, что "роботы-убийцы больше не являются лишь героями фантастики". По их мнению, технический прогресс в данной сфере идет впереди международного права, передает Корреспондент.

"Мы движемся в будущее, в котором люди могут быть вытеснены из процессов принятия решений о применении силы", – говорится в заявлении.

В Amnesty International считают, что еще не поздно предотвратить появление полностью автономных систем вооружений и ввести запрет на них.

В Женеве 27 августа стартуют переговоры группы правительственных экспертов из более чем 75 стран под эгидой ООН о смертоносных автономных системах вооружений. От исхода консультаций зависит, станет ли реальностью в ближайшие годы появление полностью самоуправляемых роботов-убийц.

Во время последнего раунда консультаций в апреле за запрет систем летального автономного оружия высказались 26 государств, включая Австрию, Бразилию и Египет. Однако такие разработки поддерживают США, Израиль, Россия, Франция, Великобритания и Южная Корея.